"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Putin: Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'daki savaşı bitireceğiz

05 Aralık 2025, Cuma 11:11
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşın Moskova'nın savaş başlamadan önce belirlediği hedeflere ulaştığı zaman biteceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde India Today gazetesine röportaj verdi.

 

Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin farklı alanlarda geliştiğine değinerek 2 ülkenin geleceğe dönük birçok işbirliği alanına sahip olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta yaptıkları görüşmenin "çok faydalı" olduğuna dikkati çeken Putin, görüşmenin uzun sürdüğünü ve ABD barış planındaki her maddenin ele alındığını belirtti.

Rus lider, "Rusya'nın kabul etmediği maddeler var mı?" sorusuna "Böyle konular var. Bunları istişare ettik ancak bu zor bir çalışma. Bazı noktaları istişare edebileceğimizi ancak kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bu şekilde istişareler yürütüldü. Şimdi neyin uygun olmadığını, neyin üzerinde anlaşabileceğimizi söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çalışma sürecini bozabilir." cevabını verdi.

Putin, ABD lideri Trump'ın Ukrayna'da barışın sağlanması hususunda içtenlikle uğraştığını aktararak ABD'nin bu politikasında siyasi ve ekonomik çıkarları da olduğunu kaydetti.

Trump'ın, Ukrayna'da uzlaşı aradığına ancak bunun kolay olmadığına işaret eden Putin, Rusya'nın G8'e geri dönme gibi bir düşüncesi olmadığını ve "G7'nin dünya ekonomisindeki yerinin gittikçe küçüldüğünü" söyledi.

Rus lider, "özel askeri operasyonlarının" savaşın başlangıcı değil bunu bitirme girişimi olduğunu savunarak, bunun savaş başlamadan önce belirledikleri hedeflere ulaştıklarında sona ereceğini belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin: Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'daki savaşı bitireceğiz

    Ara rapor: Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen ve yaralanan 13 çalışandan yalnızca 1'i sigortalı çıktı

    PAYCO soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

    Afyonkarahisar'da öğrenci servis ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

    'Avrupalı liderler, ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor'

    Memur ve emekliye seyyanen zam şart

    Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?

    Yandaşa reklam peşkeşi

    Faiz ödemelerinde dünya rekoru

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz

    “Üst düzey” zammına muhalefet de destek vermiş

    Fuarın ardından

    En büyük gelecek: Ahiret

    TÜİK kendinden isteneni yaptı

    Starmer: Müslüman karşıtlığı ile mücadelede kararlıyız

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem oldu

    "Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir bir masal"

    Avrupalıların yarısına göre Trump "Avrupa düşmanı"

    Ukraynalı ve Rus temsilciler, Karadeniz'deki saldırılar sebebiyle Bakanlığa çağrıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?
    Genel

    Yandaşa reklam peşkeşi
    Genel

    Faiz ödemelerinde dünya rekoru
    Genel

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz
    Genel

    TÜİK kendinden isteneni yaptı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Memur ve emekliye seyyanen zam şart
    Genel

    PAYCO soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltına alındı
    Genel

    “Üst düzey” zammına muhalefet de destek vermiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.