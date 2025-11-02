Kosova’daki başörtüsü yasağı skandalı sürüyor: Yasağa karşı açılan dava da reddedildi!

Kosova’daki Yüksek Mahkeme, Eğitim Bakanlığı’nın kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtüsü giyilmesini yasaklayan kararına karşı açılan davayı reddetti. Böylece bakanlığın aldığı karar onaylandı.

Kosova merkezli Telegrafi’nin haberine göre kamu eğitim kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasına Kadınlar Meslekî Gelişim Ağı (Arrita) itiraz etmişti. Dava dilekçesinde son dört yılda başörtüsü taktığı için okullarından uzaklaştırılan veya okula gitmesi engellenen çok sayıda kız öğrenciden şikayet alındığı belirtilmişti. Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde ilgili kanuna atıfla bakanlığın üniversite öncesi eğitimde öğrencilerin davranış ve giyim kurallarını belirlemede yetkili olduğu vurgulandı. Başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarındaki durumu, 2010’dan bu yana Kosova’daki tartışmalı konulardan biri. Haber Merkezi

