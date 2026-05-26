Artık kimse güvende değil

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'de ‘Mutlak Butlan’ kararı alınmasını eleştirerek yaşananların 'rakipsiz kazanma ve muhalefetsiz Türkiye' stratejisinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, “Seçimlere girmenin serbest ama kazanmanın yasak olduğu, demokratik rekabetin boğulduğu bir Türkiye hedefi var. Artık kimse, hiç bir kurumsal yapı güvende değildir” dedi. Ankara - Mehmet Kara

