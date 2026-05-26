Hacılar için Arafat günü

Mukaddes topraklardaki hacı adaylarının bugün idrak edilecek Terviye Günü’nü geçirmek üzere Mina’ya ulaştığı bildirildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu el-Ahbariyye kanalı, hac ibadetinin ilk aşamalarından biri olan hacı adaylarının Mina’ya varış anlarına ilişkin görüntüleri yayımladı. Hacı adayları, hac ibadetinin altı günlük sürecinin ilk günü olan Terviye Günü’nü bugün Mina’da geçirecek. Terviye Günü boyunca hacılar vakitlerini dua, zikir ve tefekkürle geçirirken sık sık telbiye getirecek. Hacı adayları ayrıca Mina’da beş vakit namazı cem etmeden kısaltarak eda edecek ve Arafat’a hareket etmeden önce geceyi burada geçirecek. Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 hac sezonunda yurt içi ve dışından gelen toplam hacı adayı sayısı 1 milyon 673 bin 230’a ulaştı. Haber Merkezi

