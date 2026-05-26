Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunda “korkunç bir vahşetin yayıldığını” belirtti.

Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının “korkunç” düzeyde arttığını itiraf etti. Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığına işaret eden Herzog, “İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir hayvanîleşme süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın hayvanî davranışlarına maruz kalıyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

