Gazze’deki durum daha da kötüleşti

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi’nde insanî durumun, İsrail’in gıda yardımları, yakıt ve tıbbî malzeme girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle “tehlikeli ve hızlı” biçimde kötüleştiği uyarısında bulundu.

Filistin Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, İsrail’in devam eden saldırıları ve zorunlu göç uygulamasının yerinden ettiği binlerce Filistinli ailenin yaşamın asgari koşullarından yoksun ve ağır şartlarda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Bakanlar Kurulunun açıklamasında, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve arabulucu ve garantör taraflara İsrail’e baskı yaparak sınır kapılarının tam ve sürdürülebilir şekilde açılmasını sağlamaları, Gazze’de Filistinlilere yönelik aç bırakma ve zorla yerinden etme politikalarını durdurmaları çağrısında bulunuldu. AA

Okunma Sayısı: 240

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.