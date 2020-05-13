"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Müslüman Uygurlar zorla gönderiliyor

13 Mayıs 2020, Çarşamba
Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kamplardaki Müslüman Uygur Türklerini fabrikalara göndermeye hazırlanıyor.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kamplardaki Uygur Türklerini çalıştırmak için ülkenin çeşitli yerlerindeki fabrikalara göndermeye hazırlanıyor. Söz konusu adımın kamplarda eğitimlerini tamamlayan on binlerce Uygur Türküne yönelik planlanan işe yerleştirme programının bir parçası olduğu belirtildi. Kovid-19’un ülke ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen, Çin’in bu adımla tartışmalı kamplardaki politikasının başarısını göstermeyi amaçladığı kaydedildi. Bu kapsamda, çalıştırılmak üzere Çin’in yüksek teknoloji üretim merkezi olan Shenzhen şehrine 50 bin, Shaoguan şehrine ise 30 binden fazla kişinin gönderileceği aktarıldı.

Uygurların İbadet etmeleri de yasak   

Avustralya’da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nün (ASPI) yayımladığı raporda, Çin’in 2017-2019 yıllarında da 80 binden fazla Uygur Türkünü fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderdiği ortaya konuldu.  Raporda, işe yerleştirme programının “Çin’in azınlık vatandaşlarını hedef alan yeniden yapılandırma kampanyasının bir parçası” olduğu vurgulandı. Kamplardan gelen Uygur Türklerinin mesai saatleri dışında da sürekli gözetim altında tutulduğunun belirtildiği raporda, zorunlu olarak kaldıkları yatakhanelerde “ortak dil” kabul edilen Mandarin (Putonghua) lehçesi dersleri ve ideolojik eğitim aldıklarına yer verildi. Öte yandan, işe yerleştirilen Uygur Türklerinin ibadet etmelerinin yasak olduğu bilgisi de paylaşıldı. 

Tartışmalı Kamplar

Çin’de son yıllardaki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlâller uluslar arası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Pekin’in “meslekî eğitim merkezleri” olarak adlandırdığı ancak uluslar arası kamuoyunun “yeniden eğitim kampları” şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Çin’in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile meslekî ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslar arası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.   

AA

Okunma Sayısı: 1483
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ayhan Yıldırım

    13.5.2020 17:57:59

    Yorum yok

  • Hüseyin İlhan

    13.5.2020 02:22:27

    Ahh ah ittihad-ı islam tahakkuk etmiş ve alemi islamın gücü samimi devlet adamlarınca zalimlere karşı gösterilmiş olsa idi şu an bu haberler olmaz ve bizde ahhh çekmezdik.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tek parti devletinden devletin tek partisine

Psikolojik bağışıklık yüksek tutulmalı

Nijer’de mabetler açıldı

Hollandalı Bakan iftarda

Küresel ısınma hala tehdit

#EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

Kısa çalışma ödeneği uzasın

Çoklu baroya AKP’den itiraz

Borç erteleme var, faiz silme yok

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

'DSÖ ile ilgili bir duyurumuz olacak'

'Liderler, BM Genel Kurulunda bir araya gelemeyebilir'

'İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek'

Van'daki terör saldırısına ilişkin MSB'den açıklama

Kabe'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon kabini

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta koronavirüs vakası görüldü

İtalya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 31 bin 368'e yükseldi

İstanbul'da uzun süre sonra trafikte yoğunluk yaşandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kızılelma AKP’yi teslim aldı
M. Latif SALİHOĞLU

İç savaş çığırtkanlığı
Süleyman KÖSMENE

Camiler için ne bekleniyor?
Ahmet BATTAL

Büyük birader
Genel

Tek parti devletinden devletin tek partisine
Faruk ÇAKIR

İki video, bir gerçek
Hasan GÜNEŞ

Mehdi ve manevî şahsiyette devamlılık
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Hüseyin ÇETİNSOY

Sağlıklı su içme adabı
Risale-i Nur'dan

İktisat, kat’î bir bereket sebebidir

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.