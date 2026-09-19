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19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Rize’yi sağanak vurdu: 7 ev tahliye edildi

19 Eylül 2026, Cumartesi 10:22
Rize’de gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak, su baskınları ve heyelanlara yol açtı. İyidere’de 9 mahalle ile 7 köyde hasar meydana gelirken, tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi.

 

Rize'de sağanak sebebiyle su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

Şehirde dün akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Rize'de sağanak etkili oldu

Karadeniz Sahil Yolu'nun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede yağışın ardından su baskınları oluştu, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

İyidere ilçe merkezinde ise yağış nedeniyle toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı araçların su içinde kaldığı yağışın ardından, çay bahçelerinde heyelanlar oluştu.

"Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik"

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meteoroloji ve AFAD'dan "sarı" ve "turuncu" kodlu yağış uyarısı aldıklarını söyledi.

Uyarıların ardından gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Mete, "Metrekareye düşen yağışın net miktarı henüz belirlenmedi. Ancak 150 kilogramın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Mete, bütün personel ile sahada olduklarını dile getirerek, "Şu an itibarıyla 9 mahalle ve 7 köyümüzde büyük hasarlar var. Gece yarısından sonra yağış şiddetini çok artırdı. Can kaybımızın olmaması bizi en çok sevindiren konu. Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik" dedi.

Elektrik ve su hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını bildiren Mete, şunları kaydetti:

"Özellikle ilçe merkezi ile Hazar Mahallesi'nde iki derenin taşması sonucu ister istemez sular ilçenin içine ulaştı. Bu durum DSİ ya da karayollarından kaynaklanan bir sıkıntı değil. Heyelanlarla gelen malzeme dere ağızlarını doldurunca sular ilçe merkezine taştı. Havanın aydınlanmasıyla DSİ, karayolları ve belediye ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor."

Mete, ilçeye bağlı bütün mahallelere ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Öncelikle kapanan iki ana güzergahı açacağız, ardından diğer mahalle yollarına ulaşacağız. Devletimiz şu anda milletinin yanında, bugün bunu bir kez daha gösterdi. İyidere tarihinde bu kadar yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Rize Valiliği uyarıda bulundu

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olabildiğine işaret edilerek, "Buna bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

AA

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