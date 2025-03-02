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2 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Müslümanlara 'ilk kıble'yi daha sık ziyaret etme çağrısı

02 Mart 2025, Pazar 15:46
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Filistin halkından ve dünya Müslümanlarından bu kutsal yere gelmelerini istiyoruz." dedi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın sorumluları, ramazan ayı vesilesiyle Müslümanlara ilk kıbleyi daha sık ziyaret etme çağrısında bulundu.

İsrail kısıtlamaları altında yeni bir ramazan ayına girilirken Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani ve Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, yaptıkları açıklamalarda, Müslümanları Mescid-i Aksa'yı daha sık ziyaret etmeye çağırdı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Aksa'da ramazan için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek "Vakıflar Dairesi, bu mübarek ayı layıkıyla icra edebilmek, bu kutsal mekana gelmek isteyen mümkün olan en fazla sayıda ziyaretçiyi kabul etmek için gereken tüm hazırlıkları yaptı." ifadesini kullandı.

Kisvani, "Filistin halkından ve dünya Müslümanlarından bu kutsal yere gelmelerini istiyoruz." diyerek Filistin halkının sıkıntılarını gidermesi için de dua edilmesini istedi.

Gelen ziyaretçileri kıştan ve soğuktan korumak için meydanlara paravanlar yaptıklarını, ayrıca bekçi ve görevlilerin sayısını artırdıklarını belirten Kisvani, ibadet edenleri organize etmek ve gerekli hizmetlerin verilmesi için ambulans ve sağlık ekipleriyle de koordinasyon sağladıklarını ifade etti.

Şeyh Kisvani, "Mescid-i Aksa'ya gelen herkese her gün iftar vermek, sahur, ibadet, oruç ve dua ortamını oluşturmak için Zekât Komitesi ile doğrudan bağlantı olan derneklerle irtibat kurduk." diyerek, Mescid-i Aksa üzerindeki yoğunluğu hafifletmek amacıyla da çevre mescit ve camilerin açık tutulmasını sağladıklarını aktardı.

Tüm vakit namazları öncesi ve sonrasında ramazan ayı ruhunu canlandırmak amacıyla ders ve mukabeleler gerçekleştireceklerini dile getiren Kisvani, Mescid-i Aksa'da teravih namazlarının farklı hafızların kıraatiyle hatim ile kılındığını ifade etti.

Kisvani, Ramazanın son on günü için itikaf hazırlıkları da yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki halkımızın buraya gelmesinin engellenmesi nedeniyle Kudüs ve diğer bölgelerde yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya sıkça gelip ziyaret etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu ayın ibadet ve maneviyatının hakkını vermek, namaz, ibadet, kıraat ve bu mescidin yeniden inşası uğruna yolculuk yapmak için seyahat edebilen herkes için bir fırsattır."

"Kudüs halkı, Mescid-i Aksa'nın savunucusudur"

Kudüs ve Filistin Müftüsü ve Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Muhammed Hüseyin de ramazan ayının hayır ve bereket ayı olduğunu belirterek, tüm Filistin ve Müslüman halkına, Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip, orada namaz kılma çağrısında bulundu.

Hüseyin, sadece Cuma günleri değil, ayın ve yılın her günü Mescid-i Aksa'ya ziyaretlerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak "Mescid-i Aksa'yı savunmak ve imar etmek her Müslümanın görevidir." dedi.

"Kudüs halkı, Mescid-i Aksa'nın savunucusudur." diyen Hüseyin, Mescid-i Aksa'nın çevresinde sahabe kabirleri bulunduğunu ve Kudüs'e gitmenin peygamber tavsiyesi olduğunu aktardı.

İsrail, kısıtlama uygulayacağını açıklamıştı

İsrail, geçen sene olduğu gibi Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca "güvenlik" gerekçesiyle kısıtlamalar uygulayacağını açıklamış, kısıtlamaların içeriği hakkında bilgi paylaşmamıştı.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, 25 Şubat'taki haberinde, İsrail Savunma Bakanlığı, polis ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Hapishaneler İdaresi gibi güvenlik kurumları arasındaki istişareler sonucunda, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da namaz kılacak kişilerin sayısının birkaç bin kişiyle sınırlandırılması yönünde tavsiye kararı alındığını belirtmişti.

Buna göre ramazan ayında Aksa'da cuma namazına katılımın 10 bin kişiyle sınırlandırılacağı aktarılmıştı.

AA

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