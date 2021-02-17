Myanmar’da sular durulmuyor

Myanmar’da 1 Şubat’ta Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiilî lideri Aung San Suu Çii, Devlet Başkanı Win Myint ile üst düzey hükümet üyelerinin gözaltına alınması ve askerî darbeyle başlayan istikrarsızlık, aradan 2 hafta geçmesine rağmen sürüyor.

Cunta yönetiminin “bir yıl sonra seçim yapılacağı” açıklamasına rağmen darbeye ülkede ve uluslar arası alanda tepkiler dinmiyor. Darbenin ardından ülke çapında başlayan protestolar, askerî yönetimin sıkıyönetim uygulamaları ve internet erişimi yasaklarına rağmen sürüyor. Çok sayıda ülkeden gelen kınama açıklaması ve ABD’nin yaptırım kararına karşın Myanmar ordusu, darbeden geri adım atmayı ve gözaltında tutulan üst düzey hükümet üyelerini serbest bırakmayı reddediyor. AA

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