"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Myanmar'daki darbe protestolarında en az 18 kişi öldü'

28 Şubat 2021, Pazar 23:02
Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago ve Pokokku kentlerinde kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldı, müdahaleler nedeniyle en az 18 kişi öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisinden yapılan açıklamada, ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından bu yana ülkenin belli başlı kentlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara yapılan müdahale sırasında en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

 

Açıklamada Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago ve Pokokku kentlerinde kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldığı ifade edilerek, müdahaleler nedeniyle en az 18 kişinin öldüğüne dair güvenilir bilgiler olduğu kaydedildi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Myanmar'daki protestolara yönelik artan şiddeti güçlü şekilde kınıyor ve barışçıl protestoculara karşı güç kullanımının durdurulması çağrısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve yerel medyadaki haberlere göre, polis ve güvenlik güçleri, farklı kentlerdeki çok sayıdaki protestoya plastik mermiler, göz yaşartıcı gaz ve sersemletici ses bombalarıyla müdahalede bulunmuştu. Müdahaleler sırasında gerçek mermilere başvurulduğu iddia edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Risale-i Nur, Rusya'da da yasak olmaz

    Dışişleri Bakanlığı: Myanmar'daki orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz

    28 Şubat zihniyeti hala iktidarda

    'Myanmar'daki darbe protestolarında en az 18 kişi öldü'

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    'Tüm iller 2 Mart'ta açmayabilirler'

    Evden çalışanların yüzde 62’si mutlu

    Haftanın maçında kritik 3 puan Fenerbahçe'nin

    Akşener'den ''28 Şubat'' değerlendirmesi

    Türkiye'de son 24 saatte 8424 vaka ve 66 ölüm gözlemlendi

    37 temel gıda asgarî ücretten fazla zamlandı

    Yazar kasa fırlatacak 1 milyon kişi var

    Danslı kongreye disiplin süreci

    Yunanistan, 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti

    İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

    Dünya genelinde kaç kişi sağlığına kavuştu?

    Şam'dan BM'ye çağrı: ABD'nin saldırılarını durdurun

    '1 günlük erteleme için özür dilerim'

    Bir vaka tespit edildi, bir hafta karantina ilan edildi

    Kabine toplantısı merakla bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dün onlar yanlış yaptı, bugün de siz yapıyorsunuz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Kongre sürprizi olur mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çeyrek asır sonra 28 Şubat
    Şükrü BULUT

    Marksizm’in, Feminizm ve diğer sosyal maskeler arkasından Türkiye üniversitelerindeki ihtilâl çabaları…
    M. Said ZEKİ

    “Derdim dâvâmdır; derdimi seviyorum!”
    Yeni Asya'dan Size

    Dünyada 52. yıl coşkusu
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i İsa bir İslâm Peygamberidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya haksızlığa karşı tavizsiz
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman’dan her hatıra ders niteliğinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.