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18 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

NATO'dan Çin uyarısı

18 Haziran 2024, Salı 01:11
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'daki en büyük çatışmayı körüklüyor." diyerek, ihtiyaç duyulması halinde NATO müttefiklerinin, Çin'in faaliyetlerini maliyetli kılmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'a resmi ziyareti kapsamında Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda konuşma yaptı.

ABD'nin tek başına çok büyük bir ülke olduğunu ancak NATO müttefikleriyle beraber herkesin "çok daha güçlü" olduğunu belirten Stoltenberg, tüm müttefiklerin birbirini desteklemesi sonucunda saldırıların engellenebileceğini ifade etti.

Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin ortak savunmaya çok daha fazla katkı sağladığına işaret ederek, "Avrupalı ülkeler savunma harcamalarını rekor seviyelere çıkardı." dedi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde savunmaya ilişkin yeni rakamlar açıklayacağını kaydeden Stoltenberg, bu yıl NATO müttefiklerinin 20'den fazlasının Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracağını bildirdi.

Stoltenberg, 5 yıl önce sadece 10'a yakın NATO üyesinin GSYH'sinin yüzde 2'sini savunma alanına yatırdığını anımsattı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece yıllık en az 40 milyar avroluk askeri destek sağlamalarını içeren bir mali taahhüt önerdiğini hatırlatan Stoltenberg, "Moskova'nın bizi bekleterek vazgeçiremeyeceğini anlaması halinde savaş daha çabuk biter." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın bugün de gelecekte de "saldırganlığın sonuç vermeyeceğini" anlaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydederek Ukrayna'yı, NATO üyeliğine yakınlaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini, bunun için farklı adımlar attıklarını anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ülkelerini "ikna etme" konusunda başarısız olduğunu söyleyen Stoltenberg, bu nedenle Ukrayna'ya güçlü desteğin sürdüğünü ifade etti.

Stoltenberg, "Saldırgan Rusya'dır, Ukrayna'ya yönelik uzun yıllardır saldırgan bir tutum izlemiştir. Biz de Ukrayna'nın yasal meşru müdafaa hakkını destekliyoruz." diye konuştu.

Putin'in yeniden bir nüfuz alanı inşa etmeye çalıştığını savunan Stoltenberg, diğer taraftan herhangi bir NATO müttefikine yönelik saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin bir belirti olmadığını dile getirdi.

Çin

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın güvenliğin bölgesel değil küresel bir mesele olduğunu gösterdiğinin altını çizerek Çin'in, Rusya'ya destek verdiğini kaydetti.

"Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'daki en büyük çatışmayı körüklüyor." ifadesini kullanan Stoltenberg, aynı zamanda Pekin'in Batı ile iyi ilişkiler yürütmeye çalıştığını söyledi.

Stoltenberg, "Çin ikisini birden elde edemez." diyerek, bu ülkenin aynı zamanda Kuzey Kore ve İran'la yakın ilişkisi bulunduğuna işaret etti.

NATO Genel Sekreteri, Çin'in "yön değiştirmemesi halinde" müttefiklerin, Pekin'in faaliyetlerini maliyetli kılmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.

AA

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