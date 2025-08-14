NATO'nun Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek paketine katkı sağlayacak

Almanya, diğer müttefikleriyle NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında 500 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini finanse etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığından "PURL" programına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Almanya'nın, diğer müttefikleriyle PURL kapsamında toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini finanse etmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD'ye Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamayı sürdürme isteğinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Almanya'nın, bu girişime katılma kararıyla Ukrayna'ya desteğini önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin, ayrıntılar konusunda NATO ve müttefiklerle yakın istişare halinde olduğu kaydedildi.

NATO'dan Almanya'nın yardım taahhüdüne övgü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın diğer müttefikleriyle birlikte ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedariğini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programı kapsamında 500 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini finanse etmeye hazır olduğunu duyurması üzerine Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Bu hamlesi için Berlin hükümetine teşekkür eden Rutte, "Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük Avrupa ülkesidir ve bu duyuru, Ukrayna halkının özgürlüğünü ve egemenliğini savunmasına yardımcı olma taahhüdünü bir kez daha vurgulamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere çevrimiçi "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi" dün yapılmıştı.