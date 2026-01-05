"Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine benzer bir şeyi dünya tarihindeki "diktatörlerin" bile yapmadığını belirtti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

ABD'nin insanlık tarihinde bir Güney Amerika ülkesinin başkentini bombalayan ilk ülke olduğuna dikkati çeken Petro, şöyle devam etti:"Ne (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ne (Nazi diktatör Adolf) Hitler, ne (İspanyol diktatör Francisco) Franco, ne de (Portekizli diktatör Antonio de Oliveira) Salazar bunu yaptı."

Petro, Güney Amerikalıların yaşananları unutmayacağını vurgulayarak "Yaramız uzun zamandır açık. Latin atalarımız bize 'Vendetta (intikam)' diye fısıldasa da intikam peşine düşmemeli." ifadelerini kullandı.

İnsanların birbirini intikam için boş yere öldürdüğünün altını çizen Petro, iş ortaklarının değişmesi gerektiğine işaret etti. Petro, Latin Amerika'nın ya birleşmesi gerektiğini ya da kendisine dünya için önemli bir merkez gibi değil de bir hizmetçi ve köle gibi davranılacağını kaydetti.

İşbirliği için sadece Kuzey Amerika'ya değil dünyanın her yerine baktığını bildiren Petro, Çin ve Rusya ile ittifakın işe yaramadığını aktardı.

Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula'ya da seslenerek, ittifakın her şeyden önce bombalanan Latin Amerika'nın bizzat kendisiyle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm Latin Amerika başkanlarının bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Petro, bazı liderleri yabancı hükümetlere boyun eğmekle itham etti.

Petro, Venezuela'nın bombalanmasını Nazilerin Guernica'yı bombalamasına benzeterek, "Dostlar bombalamaz." ifadesine yer verdi.