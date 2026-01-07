İman ve kardeşlik şuuru Başiskele’de buluştu

Geleneksel olarak her yıl farklı tarihlerde düzenlenen İzmit Yetişkinler Okuma Programı, bu yıl 26 Aralık–2 Ocak tarihleri arasında Çamlık Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı Başiskele Temsilciliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İzmit / Yeni Asya

Fotoğraflar: Süleyman ÖZCAN

Yeni Asya Gazetesi İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı tarafından birlikte organize edilen programa; Kocaeli ilçeleri başta olmak üzere Ankara, Bursa, Eskişehir, Zonguldak Ereğli, Düzce, Sakarya, Nevşehir, Çorum, Tekirdağ, Antalya, İstanbul, Kütahya ve Bilecik şl ve ilçlerinden çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Bir hafta süren program boyunca müzakereli Risale-i Nur dersleri, şahsî okumalar, Kur’ân-ı Kerîm ve Cevşen okumaları ile katılımcıların hem ilmî, hem de manevî yönden istifade etmeleri hedeflendi. Derslerde, Bediüzzaman Said Nursî’nin “İnsan bu âleme ilim ve duâ vâsıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir” hakikati çerçevesinde iman, kardeşlik, istikamet ve hizmet şuuru üzerinde duruldu.

MÜZAKERELİ DERSLER VERİMLİ GEÇTİ

Program süresince, konusunda ehil ağabeylerin rehberliğinde günde dört oturum hâlinde müzakere ve mütalaalı dersler yapıldı. Bu derslerde başta imanî ve içtimaî meseleler olmak üzere, güncel konular Risale-i Nur perspektifiyle ele alındı. Katılımcılar, yoğun ve verimli geçen bu derslerin hem ilmî, hem de manevî açıdan önemli kazanımlar sağladığını ve programdan büyük ölçüde istifade ettiklerini ifade ettiler.

ATİK: İSTİŞAREYİ MERKEZE ALIYORUZ

Programa katılan Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik de neşriyat ve hizmetler hakkında katılımcılara hitap etti. Atik konuşmasında, Yeni Asya’nın temel yayın çizgisine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Yeni Asya, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebini esas alan, meşveret ve istişareyi merkeze koyan bir hizmet anlayışıyla neşriyatını sürdürmektedir. Bu tür okuma programları, hem şahsî inkişafımıza, hem de cemaat şuurunun canlı tutulmasına büyük katkı sağlıyor.”

Atik ayrıca, yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen okuma programlarının günümüz şartlarında daha da ehemmiyet kazandığını belirterek, iman hizmetinin ilim, ihlâs ve istikrarla devam etmesi gerektiğini ifade etti.

MEHMET PEKEL BİLGİ VERDİ

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel, neşriyat hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verirken; Yeni Asya TV, neşriyat ve portal hakkında yapılan faaliyetleri anlatı, Bediüzzaman Said Nursî’nin matbuat ve neşriyatla ilgili hayatından örnekler ve önemli bilgiler de paylaştı.

Program, yapılan değerlendirmelerin ardından katılımcıların memnuniyet ve şükran ifadeleriyle sona erdi. Katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi.

KATILIMCI İNTİBALARI

- Fahri Yavuz – Eskişehir

Başiskele; kardeşler arasında kibir ve enaniyetin eritildiği, dostluğun, kardeşliğin ve muhabbetin zirve yaptığı müstesna bir beldedir. Fitnenin yoğun yaşandığı bu zamanda, hizmetin nasıl yapılacağına dair tüm illerdeki kardeşler için örnek alınacak bir hizmet anlayışı sergilenmektedir. İyi ki varsınız. Sizleri de Eskişehir’de ağırlamaktan şeref duyacağımızı belirtir, saygılarımı sunarım.

- Mustafa Yılmaz – Körfez / Kocaeli

Programa katılan tüm ağabeyleri takdir ediyorum. Nebatat tohumlarının kışın çuvallarda, ambarlarda toplanması misali; ağabeylerin de Medresetü’z-Zehra şubelerinde bir araya gelmesi çok büyük inkişaflara vesile oluyor. Çevrede çalışan kardeşler, müsait olduklarında derslere katılma imkânı buluyorlar. Özellikle gençlerin katılımı takdire şayan. Bu mevsim ilim öğrenme mevsimi; geceler uzun. İşim gereği gündüzleri katılamasam da elhamdülillah program boyunca her akşam derslere iştirak etmek nasip oldu. Programı düzenleyen ve hizmet eden herkesten Allah (cc) razı ve memnun olsun. Çok istifade ettik, elhamdülillah.

- Hamza Çopur – Nevşehir

İzmit Başiskele’deki kardeşlerimizin himmet ve gayretleriyle Yetişkinler Okuma Programı’na bu yıl da katılmak kısmet oldu. Bu yaşıma kadar yaşadığım en güzel anlara vesile olan duygu ve düşünceler; okumalar, hakaik-i imaniye dersleri, cemaatle namaz ve tesbihatlar, müzakereli derslerle tadına doyulmaz dakikalar ve saatler yaşadık. Çok teşekkür ederiz. Rabbimiz ebeden daima razı olsun inşallah. Âmin.

- Hamit Özel – Gölcük / Kocaeli

29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen İzmit Yetişkinler Okuma Programı’na katıldığım için Allah’a (c.c.) ne kadar şükretsem azdır. Programa katılan ve uzaklardan gelen kardeşlerle samimî bir ortamda Risale-i Nurları müzakere ettik; ruhumuz ve lâtifelerimiz beslendi. İman ve kardeşlik şuurumuzun kuvvetlendiğini hissettik. Bir hafta boyunca Risale-i Nurları okumak, anlamaya gayret etmek ve ömür dakikalarımızı nurlandırmak ne kadar güzel bir duygu… Bu programı organize eden İzmit Meşveret Heyetini ve hizmette bütün gayretiyle çalışanları canıgönülden tebrik ediyorum.

- Mehmet Çaloğlu – Başiskele/Kocaeli

2025 Yetişkinler Okuma Programı’na katılabildiğim için kendimi çok şanslı hissettim ve Allah’a şükrettim. Konuların seçilerek sunulması için vazifelendirilen kardeşlerimize gayret ve çalışmalarından dolayı gönül dolusu teşekkür ederim. Meselelerin müzakereye açık olması, konuların derinlemesine anlaşılmasına katkı sağladı; istifade ve feyizlerimizin artmasına vesile oldu. Yakından ve uzaktan bu nezih ortamda, uyum ve samimiyet içinde buluşmamızı sağlayan Kocaeli Yeni Asya Nur Cemaatinin bütün komisyonlarını tebrik eder; bu güzel kaynaşmalara vesile olan programların devamını dilerim. Hizmet eden isimsiz gönül erlerine ayrıca teşekkür eder, her iki dünya saadetine vesile olmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

- Abdil Yıldırım - Eskişehir

İzmit diyarında, Başiskele’deİhvanlarla hemhâl olmaya geldik.Muhabbet bağından güller dermeye,Nurlardan bir nefes almaya geldik.

Yeni Asya İzmit Temsilciliği ve Çamlık Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı tarafından Başiskele Hizmet Merkezinde düzenlenen Yetişkinler Okuma Programı, bu kış günlerinde içimizi ısıtan bir enerji kaynağı oldu. “Yetişkinler Okuma Programı” adı altında düzenlenen bu program, her ne kadar yetişkinlere yönelik olsa da kendisini yetiştirmek isteyen herkesin katıldığı, çok renkli, çok sesli ve çok istifadeli bir faaliyet oldu. Özellikle Ömer Önbaş, Abdurrahman Kılıç, Hüseyin Uzun, Bekir Torun ve Nurettin Abut gibi akademisyenlerin ve diğer kardeşlerin paylaşımlarından çokça istifade ettik. Hepsinden Allah razı olsun, ilimlerini artırsın.

İzmit Yeni Asya okuyucularının güzel ev sahipliği de ayrıca takdire şayandı. Böyle programlar cemaatin birlik ve beraberliğine, uhuvvet ve tesanüdüne büyük katkı sağladığı gibi katılımcılara da şevk ve gayret kazandırıyor. Katılımın yüksek olduğu programda İstanbul’dan Ankara’ya, Eskişehir’den Nevşehir’e kadar birçok il ve ilçeden kardeşler bir araya geldi. İzmit okuyucularımızın geleneksel hâle getirdiği bu programın her yıl daha geniş katılımla devam etmesini temenni ediyorum.

- Ali Demir – Gebze / Kocaeli

Bir haftalık Yetişkinler Okuma Programı tamamlandı. Program çok güzel geçti. Hazırlayan, planlayan ve icra eden; emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başta İzmit Mahal Meşveret Heyeti olmak üzere tüm İzmit cemaatine teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinde muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah. hepinize hayırlı hizmetler ve hayırlı günler diliyorum.

- Halit Çamlıca – İzmit / Kocaeli

Ahirzaman asrında, miladî bir senenin son haftasında gerçekleştirilen bu nurlu programa katkı ve katılım sağlayan samimî, gayretli, müdakkik ve fedakâr yaş almış Nur Talebelerinin okuma programı; istifadeye, uhuvvete ve kaynaşmaya vesile olmuştur. Emeği geçen ve katılım sağlayan bütün ağabey ve kardeşlere teşekkür eder, bu tür programların devamını dilerim.

- Abdurrahim Peker – Körfez/Kocaeli

İnsanların büyük dairenin cazibesinin peşinde pervane gibi koşturduğu bir hengâmda; Ashab-ı Suffa misali, bütün ilimleri kapsayan Kur’ân’ın manevî bir tefsiri olan Risale-i Nur’u okuyarak numune-i imtisal olabilecek bu okuma programını tertip edenleri ve katılanları tebrik ederim. Bu tür programların yaygınlaşmasını dualarımızla niyaz ederiz.