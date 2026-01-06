Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk Bakanlar Toplantısı’nın ardından ulusal ve uluslararası gündeme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, muhalefetin Venezuela’da yaşananlar konusunda iktidarın sessiz kalması eleştirisine cevap verirken ABD’nin müdahalesini “müessif bir hadise” olarak adlandırarak “Dost Venezuela’dan desteğimizi esirgemeyeceğiz. Trump ile görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini ilettik. Türkiye ve Türk milleti dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.