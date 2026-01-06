"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

06 Ocak 2026, Salı 03:32
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesine yönelik söylemleriyle ilgili olarak, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir.” dedi.

Erakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

ABD’nin mevcut yaklaşımının 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası toplumun elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığını ifade eden Erakçi, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsetmektedir. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir. Ancak herkes barışın diplomasi yoluyla sağlanması için çaba göstermekteydi.” diye konuştu.

Erakçi, ülkesinin Venezuela'daki büyükelçiliğinin faaliyetleri hakkında da konuştu.

Büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürdüğünü ve büyükelçinin görevinin başında olduğunu paylaşan Erakçi, “Venezuela’daki durum yakından izlenmektedir. Vatandaşlarımızın durumu gayet iyi olup tarafımıza herhangi bir sorun yansıtılmamıştır.” dedi.

⁠Trump’ın İran’a yönelik söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"

    "Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz"

    Maduro'nun ülkedeki tüm varlıklarını dondurma kararı aldı

    "Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı"

    "Kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti'nde kuruma alarmı

    Habercilik dili de Trump’a teslim

    Operasyon iktidar için turnusol oldu

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK'e göre %30,89 ENAG'a göre %56,1

    New York'ta Maduro protestosu: 'ABD Karayipler’den çekil' - 'Petrol için kan yok' - 'Maduro’yu serbest bırak'

    Çin: Uluslararası düzenin altı oyuluyor

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 80'e yükseldi

    Küresel korsanlığın yeni hedefi: Grönland - Danimarka tepki gösterdi: Tehditleri durdurun!

    Venezuela: Sonunda maskeler düştü

    Diplomasi başarısız olursa "aktif bir savunmaya" hazırlanacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"
    Genel

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı
    Genel

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'
    Genel

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'
    Genel

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi
    Genel

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.