Elektrik ve gaza zam yolda

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıl içinde enflasyon oranları doğrultusunda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Katıldığı televizyon programında konuşan Bayraktar, fiyat düzenlemelerinin yılda bir kez yapılabileceğini, aylık enflasyon güncellemeleri üzerinde de çalışıldığını söyledi. Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktöründe çalışmaların yüzde 95 seviyesine ulaştığını, hedeflerinin 2026’da ilk elektriği üretmek olduğunu belirtti. Haber Merkezi

