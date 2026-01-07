İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, kuzey kesimlerinde binaları patlatarak yıkım gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinin doğu kesimlerine peş peşe hava saldırıları gerçekleştirirken, İsrail donanması da kentin kıyı şeridini hedef aldı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kontrol noktalarında konuşlanan İsrail askeri araçlarından, kentin güneybatısında yer alan El-Alem bölgesine yoğun ateş açıldı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusu hava saldırılarıyla hedef alındı, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerine ise helikopterlerden rastgele ateş açıldı. Gazze kentindeki Şucaiye Mahallesi'nin doğu bölgelerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, kentin kuzeyinde kontrolü altındaki alanlarda binaları patlatarak büyük yıkım gerçekleştirdi. İsrail ordusu Gazze'de binaları havaya uçurmayı sürdürdü Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda kontrolü altında tuttuğu bölgelerde bazı bina ve yapıları havaya uçurdu. İsrail'in binaları bombalarla yıkması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde patlama sesleri duyuldu ve bölgeden dumanlar yükseldi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail ordusunun bulunduğu bölgelerde binaların havaya uçurulması nedeniyle patlama sesleri işitildi. İsrail ordusuna ait askeri araçlar bölgedeki Filistinlilerin evlerine de ateş açtı. İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 391'e yükseldi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri aktardı. İsrail saldırıları sonucu şehit olan2 Filistinlinin naaşı ile 10 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 424 kişinin öldüğü ve 1199 kişinin yaralandığı belirtilirken enkaz altından 685 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının 71 bin 391'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 279'a yükseldiği kaydedildi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, Gazze açıklarında saldırılar düzenleyerek 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ait bir tekne İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Saldırının ardından İsrail askerlerinin, Zuheyr Muhaysin ve Muhammed Muhaysin adlı kardeşleri gözaltına aldığı aktarıldı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti açıklarında İsrail donanmasının balıkçı teknelerini hedef alarak bir tekneye el koyduğu kaydedildi. İsrail'in saldırısı sonrasında balıkçılar İmad el-Kuran, Ahmed el-Mesari ve Muhammed Salah'ın gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan Filistinli balıkçılar, İsrail ordusunun ihlalleriyle sık sık karşı karşıya kalıyor. AA

