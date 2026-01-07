"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

07 Ocak 2026, Çarşamba 00:14
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, kuzey kesimlerinde binaları patlatarak yıkım gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.

 

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinin doğu kesimlerine peş peşe hava saldırıları gerçekleştirirken, İsrail donanması da kentin kıyı şeridini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kontrol noktalarında konuşlanan İsrail askeri araçlarından, kentin güneybatısında yer alan El-Alem bölgesine yoğun ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusu hava saldırılarıyla hedef alındı, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerine ise helikopterlerden rastgele ateş açıldı.

Gazze kentindeki Şucaiye Mahallesi'nin doğu bölgelerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, kentin kuzeyinde kontrolü altındaki alanlarda binaları patlatarak büyük yıkım gerçekleştirdi.

İsrail ordusu Gazze'de binaları havaya uçurmayı sürdürdü

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda kontrolü altında tuttuğu bölgelerde bazı bina ve yapıları havaya uçurdu.

İsrail'in binaları bombalarla yıkması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde patlama sesleri duyuldu ve bölgeden dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail ordusunun bulunduğu bölgelerde binaların havaya uçurulması nedeniyle patlama sesleri işitildi.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar bölgedeki Filistinlilerin evlerine de ateş açtı. 

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 391'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri aktardı.

İsrail saldırıları sonucu şehit olan2 Filistinlinin naaşı ile 10 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 424 kişinin öldüğü ve 1199 kişinin yaralandığı belirtilirken enkaz altından 685 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının 71 bin 391'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 279'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Gazze açıklarında saldırılar düzenleyerek 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ait bir tekne İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Saldırının ardından İsrail askerlerinin, Zuheyr Muhaysin ve Muhammed Muhaysin adlı kardeşleri gözaltına aldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti açıklarında İsrail donanmasının balıkçı teknelerini hedef alarak bir tekneye el koyduğu kaydedildi.

İsrail'in saldırısı sonrasında balıkçılar İmad el-Kuran, Ahmed el-Mesari ve Muhammed Salah'ın gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan Filistinli balıkçılar, İsrail ordusunun ihlalleriyle sık sık karşı karşıya kalıyor.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

    Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek Süper Kupa'da finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

    Bu maaş değil ölüm harçlığı

    Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

    “Venezuela’dan desteğimizi esirgemeyeceğiz”

    Maduro’dan ‘Ben bir savaş esiriyim!’ çıkışı

    Meteorolojiden çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

    Elektrik ve gaza zam yolda

    Beyaz et zammı kanatlanacak

    "Kapalıçarşı soruşturması"nda 4. dalga operasyon: 68 kişi gözaltına alındı

    ABD'ye tepki mitingi düzenleyecek

    İsrail gazetesi: İran, Şara'ya suikast düzenlemeyi planladı

    Venezuela başkanlık sarayı çevresinde çok sayıda silah sesi duyuldu

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.