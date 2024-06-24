Netanyahu: ABD’den İsrail’e silah sevki çok düştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’den İsrail’e silah sevkiyatında 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşandığını ifade eden Netanyahu, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak “temel durumun değişmediğini” savundu. Netanyahu, “Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı).” ifadelerine yer verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD’yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı. AA

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