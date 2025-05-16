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Netanyahu ateşkesi baltalamak için katliamı tırmandırıyor

16 Mayıs 2025, Cuma 00:39
Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’ndeki masum sivillere yönelik saldırı ve katliamlarını tırmandırarak, ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik arabulucuların çabalarını baltalamaya çalıştığını belirtti.

Hamas’tan yapılan açıklamada, “Faşist işgal ordusunun sabah saatlerinden itibaren özellikle Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yoğun nüfuslu evleri hedef alarak başlattığı acımasız ve yoğun saldırılar, 70’ten fazla şehit verilmesiyle sonuçlanmış olup, Gazze Şeridi’ndeki savunmasız sivillere karşı yürütülen soykırım savaşının tırmandırıldığını göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

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Meloni’den Netanyahu’ya: Uluslararası hukuka uy

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze’ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son aylardaki görüşmelerinde uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptığını söyledi.

Meloni, son aylarda Netanyahu ile birkaç kez telefonda görüştüğünü belirterek, “Bunlar genellikle zorlu görüşmelerdi ve her seferinde düşmanlıkların sona erdirilmesi ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi için bir yol bulunmasının aciliyetini dile getirdim. Bugün de bu çağrımı yineliyorum; çünkü Gazze’deki insanî durumun giderek daha dramatik ve gerekçelendirilemez hale geldiğini söylemekte hiçbir tereddütüm yok” ifadelerini kullandı.

AA

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