Netanyahu’dan Husilere tehdit

İsrail ile Hamas arasında süren Gazze Savaşı’nın birinci yılının dolmasına haftalar kala bölgede yeni bir gerginlik yaşanıyor. Yemen’deki Husi milisler Pazar sabahı erken saatlerde İsrail’e balistik bir füze ile saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzenin ülkenin merkezinde herhangi bir yerleşimin olmadığı bölgeye düştüğünü bildirdi. Ordu sözcüsü, füzenin büyük olasılıkla düşmeden önce havada parçalanmış olduğunu ifade etti. Husilerin füze saldırısı ile ilgili bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Ağır bir bedel ödeyeceklerini bilsinler” ifadelerini kullandı. Kabine toplantısına girmeden önce konuşan Netanyahu, “Bu konuda bazı şeyleri hatırlamaya ihtiyaç duyanlar Hudeyde Limanı’nı ziyaret edebilir” dedi. Haber Merkezi

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