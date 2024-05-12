Netanyahu kazanamaz

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ünlü yazarlarından Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendi siyasi kurtuluşu için hem ABD’yi hem de ABD Başkanı Joe Biden’ı kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Netanyahu’nun kendi siyasi bekasını İsrail’in ulusal çıkarlarının üstüne koyduğunu savunan Friedman, “İsrail’in ulusal çıkarı Filistinli bir komşusunun olmasıdır, Netanyahu bunu reddediyor çünkü kendisi, bir grup sağcı çılgınla kendi kurduğu bir kabinenin parçası ve onlar herhangi bir Filistinli ortak görmüyor. Durum bu olduğu sürece İsrail Gazze’deki savaşı kazanamaz, İsrail BM’de kazanamaz, üniversite kampüslerinde kazanamaz” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.