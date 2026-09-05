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Yunanistan’da savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü

05 Eylül 2026, Cumartesi 21:17
Yunanistan’da Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası kapsamındaki hava gösterisi sırasında F-4 Phantom tipi savaş uçağı düştü. Kazada uçaktaki 2 pilot can verdi.

 

Yunanistan’da hava gösterisi sırasında düşen F-4 Phantom savaş uçağındaki 2 pilotun öldüğü bildirildi. Yunan yetkililer, ülkenin Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi sırasında düşen F-4 Phantom tipi savaş uçağındaki mürettebatın akıbetine ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, iki pilotun can verdiğini bildirirken, kazanın uçak pistinden yaklaşık 2 kilometre uzakta meydana geldiğini kaydetti. Yerel kaynaklar, kaza sonrasında çıkan yangına 11 yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile müdahale edildiğini ve alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye yayılmasının engellendiğini aktardı.

"Hepimiz hayrete düştük"

Yerel basına konuşan görgü tanıkları kaza karşısında şok olduklarını belirterek, "Hepimiz hayrete düştük, uçak havalanalı üç dakikadan fazla olmamıştı" dedi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başlamış ve yere çakılmıştı. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başlarken, Atina Uçuş Haftası askıya alınmıştı. Söz konusu etkinliğin Yunan ve yabancı askerî uçakların katılımıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca Tanagra Hava Üssünde düzenlenmesi planlanıyordu.

Haber Merkezi

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