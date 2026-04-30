Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Doğan Aydal, "ABD ve İsrail savaşla meşgul olduğu için Türkiye’nin bulutlarını çalamıyor, bu sebeple yağmurlar arttı" iddiasıyla ilgili, "Çok geniş alanlardaki bulutları seyahat ettirerek başka ülkenin tepesine yağmur yağdırmak henüz ispatlanmış bir konu değildir. Bu bakımdan bilimsel gerçekleri görmeyip farklı ülkelere sahip olmadıkları güçleri atfetmek ülke için hayırlı bir söylem olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, "ABD ve İsrail savaşla meşgul olduğu için Türkiye’nin bulutlarını çalamıyor, bu yüzden de yağmurlar arttı" iddiasıyla ilgili yazılı açıklamasında, bu tür söylentilerin toplumda gereksiz endişelere yol açabileceğini belirtti.

Söz konusu iddiaların ilmî olarak ispatlanamadığını, kamuoyunun bilimsel gerçekler yerine komplo niteliğindeki söylemlerle yönlendirilmesinin doğru olmadığını aktaran Aydal, "Söylentiye göre ABD ve İsrail savaşta olduğundan bizim bulutları çalmayla uğraşamamakta ve bu sebeple yağmurlarımız artmaktadır. Bu ispatlanmış bir konu değildir. Yarın savaş bittiğinde ABD ve İsrail bulutlarımızı yeniden çalmaya mı başlayacaklardır? Bu fikri yaymanın halk arasında çeşitli endişelere de yol açtığı ve açacağı da şüphesizdir" ifadelerini kullandı.

Hayırlı bir söylem olmaz

Prof. Doğan Aydal, mevcut teknolojinin, "bulutları çalmak" ya da geniş coğrafyalarda taşımak değil, var olan bulutlardaki yağış sürecini kolaylaştırmak üzerine kurulu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bulutlara gümüş iyodür püskürterek su oluşumu hızlandırılıp yağmur yağdırılabilmektedir. Bu teknoloji yetmişli yıllardan beri başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından uygulanmıştır. ABD, bu teknolojiyi özellikle Vietnam savaşı sırasında muson yağmurlarının şiddetini arttırmak, toprak yolları balçık yapmak, ulaşımı zorlaştırmak için kullanmıştır. Çin, olimpiyatlar döneminde Pekin’e yağmur yağmasın diye Pekin’e 30 km mesafedeki bütün bulutları aşılayarak bulunduğu bölgelerde yağmuru yağdırmıştır. Aynı teknik SSCB döneminde Ekim kutlamaları sırasında Moskova’ya yağmur yağmasın diye bulutlar Moskova’ya ulaşmadan aşılama ile yağdırılmıştır. Bu teknik karlı bir bölgede kar yağmazsa bölgedeki oteller özel şirketlere para ödeyerek otellerinin çevresindeki bulutlara gümüş iyodür ektirip kar yağışını sağlamaktadırlar. Ancak çok geniş alanlardaki bulutları seyahat ettirerek başka ülkenin tepesine yağmur yağdırmak henüz ispatlanmış bir konu değildir. Bilimsel gerçekleri görmeyip farklı ülkelere sahip olmadıkları güçleri atfetmek ülke için hayırlı bir söylem olmayacaktır."

Prof. Dr. Doğan Aydal, ilmî gerçeklerin göz ardı edilmemesini isteyerek, farklı ülkelere sahip olmadıkları güçleri atfetmenin doğru olmadığını, bu tür söylemlerin kamuoyunda gereksiz korku ve endişe oluşturabileceğini kaydetti.

