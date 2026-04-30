Çocuklar düz lisede mesleksiz yetişiyor

30 Nisan 2026, Perşembe
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, “Maalesef çok yanlış bir eğitim politikasıyla çocuklarımızı düz liseye gönderiyoruz. Ekmek parasını kazanacak hiçbir bilgiye sahip değil. Kızılırmak’ın uzunluğunu biliyor, Yeşilırmak’ın nereye döküldüğünü biliyor, Türkiye’nin komşularını sayıyor da, ekmek parasını kazanmaya yeter bilgi değil. Bütün sanayi merkezlerine bakın, her yerde nitelikli eleman aranıyor, meslek lisesi aranıyor” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte bazı ziyaretler için Yozgat’a gelen Cemil Çiçek, eğitim sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, Türkiye’nin şu an ara elemana ihtiyacı olduğuna değinerek, “Bakın bir taraftan ‘Afganistanlı niye geliyor, Suriyeli niye geliyor’ diyoruz. Sürümüzü güdecek çoban bulamıyoruz. Evimizde bir kısım hizmetleri bu toplumun insanları değil, tahmin edemediğiniz ölçüde büyük problemleri olan Filipinler’den, Singapur’dan, bilmem Türkmenistan’dan filan gelenler bizim evlerimizde çocuklarımızı bunlara emanet ediyoruz. Ev hizmetlerimizi yapan yok, diğer hizmetlerimizi yapan yok. Sanayide ara eleman sıkıntısı çekiliyor.” şeklinde konuştu.

  • Ali

    1.05.2026 06:46:28

    Düz lise yok zaten. İmam Hatiplerde altın nesil yetişiyor.

  • Demre Vural

    30.04.2026 23:22:05

    Meslek liseleri boş ve zararlı ergenlerden arınmadıkça kimse çocuğunu meslek liselerine göndermez. Patronlar da asgari ücretin üstünü vermedikçe ara eleman için daha çok beklerler. Yani her işiniz yamuk nereniz doğru?

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

Diploma artık işsizlikten korumuyor

Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

Gıda enflasyonu tam gaz devam

Emniyet’e yeni müdür

"İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

"İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

Gençler ne işte, ne okulda

Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

Günün Ayet ve Hadisi
Nurdan Katreler
