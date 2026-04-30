Çocuklar düz lisede mesleksiz yetişiyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, “Maalesef çok yanlış bir eğitim politikasıyla çocuklarımızı düz liseye gönderiyoruz. Ekmek parasını kazanacak hiçbir bilgiye sahip değil. Kızılırmak’ın uzunluğunu biliyor, Yeşilırmak’ın nereye döküldüğünü biliyor, Türkiye’nin komşularını sayıyor da, ekmek parasını kazanmaya yeter bilgi değil. Bütün sanayi merkezlerine bakın, her yerde nitelikli eleman aranıyor, meslek lisesi aranıyor” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte bazı ziyaretler için Yozgat’a gelen Cemil Çiçek, eğitim sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, Türkiye’nin şu an ara elemana ihtiyacı olduğuna değinerek, “Bakın bir taraftan ‘Afganistanlı niye geliyor, Suriyeli niye geliyor’ diyoruz. Sürümüzü güdecek çoban bulamıyoruz. Evimizde bir kısım hizmetleri bu toplumun insanları değil, tahmin edemediğiniz ölçüde büyük problemleri olan Filipinler’den, Singapur’dan, bilmem Türkmenistan’dan filan gelenler bizim evlerimizde çocuklarımızı bunlara emanet ediyoruz. Ev hizmetlerimizi yapan yok, diğer hizmetlerimizi yapan yok. Sanayide ara eleman sıkıntısı çekiliyor.” şeklinde konuştu. AA

