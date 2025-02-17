Netanyahu: Trump’la tarihî bir fırsat yakaladık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında konuştu. Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail ziyaretini hatırlatarak, yeni ABD yönetimiyle ilişkilerinin eski yönetime nazaran çok daha iyi olduğunu söyledi.

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Netanyahu, ABD-İsrail işbirliğinin önemine ve yakaladıkları “tarihî fırsata” işaret ederek, “İsrail’in kuruluşundan bu yana içinde bulunmadığı bir durum. Böyle bir fırsat yoktu, böyle bir ortaklık yoktu ve hem tehditleri ortadan kaldıracak hem de gerçekten hayal etmediğimiz fırsatları getirecek bir potansiyel yoktu” ifadelerini kullandı.

“Esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın ortadan kaldırılması ve Gazze’nin İsrail’e bir daha tehdit olmaması için” ABD ile tam koordinasyona sahip olduklarını kaydeden Netanyahu, “İsrail’in ve halkının geleceği, tüm büyük vaatleri gerçekleştirebilmek için ABD ile işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.