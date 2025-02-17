ABD'den bir skandal açıklama daha: "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında değerlendirmeler yaptı.

Trump’ın kuyuya attığı taşlar

Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden itibaren İsrail'e ilk resmi ziyaretini yapan Rubio, "Eğer Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olurdu." ifadelerini kullandı.

Rubio, Trump yönetiminin İsrail'e destek vermeye devam edeceğini belirtti.

İsrail'in Filistin'e saldırıları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli katledildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 916 Filistinli şehit edildi, 7 bine yakın kişi yaralandı.