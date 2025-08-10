Netanyahu’ya 'hayal kırıklığı' yaşattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze şehrini işgal etme kararı almalarının ardından Almanya’nın İsrail’e silâh ihracatını askıya almasından dolayı “hayal kırıklığı” yaşadığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Berlin’in Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek silâhların ihracatını askıya alması kararının ardından Başbakan Netanyahu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’le görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Netanyahu’nun görüşme sırasında Merz’e silâh ihracatının askıya alınması kararından ötürü “hayal kırıklığını” ifade ettiği bildirildi. Netanyahu, Almanya’nın silâh ihracatını askıya alma kararıyla “Hamas’ı ödüllendirdiğini” de iddia etti. AA

