Basın kartları neden yenilenmiyor?

2019’dan beri yani tam 6 senedir çok sayıda basın mensubunun basın kartı yenilenmiyor. Neden yenilenmediğinin izahı dahi yapılmıyor, belki de yapılamıyor…

Durum böyle olduğu hâlde medyanın örgütlü olduğu onlarca dernek ve federasyonun basın kartı yenilenmeyen gazetecilerle ilgili bir çalışma içine girmemeleri de ayrı bir garabet. Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cumhurbaşkanlığı Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Spor Yazarları Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği bunlardan bir kaçı…

Bu durumun gazetecilerin haber takibinde ciddî zorluklar yaşanmasına yol açtığını çok iyi bilmelerine rağmen bu kuruluşlar nedense hukuksuzluk karşısında sessizliğini koruyor!

***

6 YILDIR KART YENİLEMEZ Mİ?

Çalışan gazeteciler ve 20 yıl basın kartı taşıyanlara komisyon kararıyla verilen “Sürekli Basın Kartları yenilenmiyor. Bu kazanılmış bir hak. Hiçbir hukukî dayanağı olmaksızın basın kartlarının yenilenmemesi en başta milletin haber alma hakkının engellenmesi anlamına geliyor. Ayrıca basın mensupları için manevî zararlara da yol açıyor.

2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yenilenmemeye gerekçe oluşturmak adına Basın Kartı Yönetmeliği’nde bir değişikliğe gitmiş, ama değişiklik Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuştu. Başkanlık bu karar üzerine karara uyup basın kartlarını değiştirmek yerine başka bir yönetmelik hazırlayıp Danıştay’a sunmuştu.

2022’de iktidar “medya açılımı” yapmış, basına yönelik ayrımcılık içeren akreditasyon uygulamasını kaldırmak(!) adına “Türkiye Yüzyılı” toplantısına “bazı muhalif” gazetecileri çağırmış, bunun adına da “açılım” denilmişti. “Muhalif” dedikleri bazı gazetecileri davet etmiş ama “misafir basın mensubu” diyerek ayrı bir yer ayrılması iktidarın medyaya bakışının özeti olmuştu. Zaten o tarihten sonra bu “açılım”a devam edemediler.

***

YENİ BAŞKAN BU MAĞDURİYETİ GİDERMELİ

Basın Kartları verme ve yenileme yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda. 10 Temmuz’da başkanlıkta görev değişimi yaşandı. Fahrettin Altın başka bir göreve atanırken, bu göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

Duran, göreve yeni başladığı ve yeni kadrosunu oluşturmaya başladığı için belki bu durumdan habersiz olabilir.

Basın kartlarının değiştirilmesi için 2019 tarihinde e-Devlet üzerinden başvurular alındı. Ancak o tarihten bu yana kadar basın kartı değiştirilmeyen yüzlerce gazeteci bulunuyor. Bilgilendirme de yapılmıyor. Kurumun telefonlarına ulaşabilirseniz, aldığınınız cevap “Değerlendirme devam ediyor” oluyor. Bu neyin değerlendirmesi onu öğrenemiyorsunuz. Acil çözüm şart…

***

DİLEKÇE

“Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran,

Öncelikle yeni görevinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

40 yıldır basın sektöründe çalışıyorum. 35 yıldır gazeteciler yapıyorum. Sürekli basın kartı sahibiyim. Aynı zamanda Yeni Asya’nın 21 yıldır Ankara Temsilciliği görevini yürütüyorum. 1999 yılından beri kartlarım yenilenmiyor. Tahmin edeceğiniz üzere kartımın değiştirilmemesi mağduriyet oluşturuyor. Meselâ, yaklaşık 30 yıldır PMD üyesi olmama rağmen Meclis’e “basın mensubu” olarak giremiyor, programları takip edemiyorum. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİB) 22.9.2022 tarihinde iadeli taahhütlü gönderdiğimiz dilekçemiz kuruma iletildiği ile ilgili belge gelmesine rağmen bugüne kadar bir cevap gelmedi, kartlarım bugüne kadar yenilenmedi.

***

HAKKINI HUKUKUNU KORUYUN

Çalışan Gazeteciler Günü’nde eski İletişim Başkanı, “Basın mensuplarının hakkını, hukukunu korumaya, meslekî yaşamlarını kolaylaştırmaya, kendilerine destek olmaya devam edeceğiz” diye bir mesaj yayınlanmıştı.

Sayın Duran, yüzlerce gazeteci, haksız, hukuksuz uygulamanın sona ermesi ve basın kartlarının yenilenmesini bekliyor.