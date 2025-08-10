"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

1,2 milyon kişi yasal takibe düştü

10 Ağustos 2025, Pazar 12:00
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Haziran ayı verileri, ülkedeki borçluluk seviyesinin kritik bir eşiğe geldiğini gözler önüne serdi. Rapora göre, bireysel ve ticarî kredilerin toplam tutarı 20 trilyon 251 milyar 675 milyon 273 bin liraya ulaşarak rekor kırdı.

Veriler, borç yükünün tüm sektörlerde arttığını ortaya koyarken, özellikle bireysel krediler ve kredi kartlarında borç krizinin derinleştiğine işaret ediyor. Haziran itibarıyla takipteki alacaklar son bir yılda yüzde 176 artarak 212 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde yasal takibe düşen kişi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında arttı. Yılın ilk altı ayında, bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe intikal eden kişi sayısı 1 milyon 201 bin 388’e ulaştı.

