ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Sinop, Mersin ve Denizli'deki orman yangınlarında son durum?

10 Ağustos 2025, Pazar 13:59
Sinop'un Durağan, Mersin'in Anamur ve Denizli'nin Honaz ilçesindeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için yangın söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havalandı.

 

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, yangını söndürme faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

 

Ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğü köyde, Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alanlara ikramda bulunuyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, Köklen köyünde örtü yangını şeklinde devam eden orman yangınının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Özarslan, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 6 hava aracı, 60 kara aracı ve 225 personelle müdahale ettiklerini söyledi.

Vali Özarslan, yangına dünden itibaren, Orman Bölge Müdürlüğünün araçları ve personeli başta olmak üzere AFAD, belediyeler, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait araç ve insan kaynağıyla kesintisiz müdahale ettiklerini anlattı.

Yangının örtü altı yangınına dönüştüğünü ifade eden Özarslan, "Yangının direnci ve kuvveti azalmıştır. Yakın bir zamanda şartlar değişmediği sürece, herhangi bir aşırı rüzgar olmadığı sürece yangını kısa süre içinde kontrol altına alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Tahliye edilen Köklen köyündeki vatandaşlara teşekkür eden Özarslan, şunları kaydetti:

"Bize çok yardımcı oldular. Tahliyelerini dün gerçekleştirmiştik. 39'unu kamu kurumlarımızı pansiyonlarında misafir ettik. Sağ olsunlar, kendileri bize çok yardımcı oldular. Şu anda tehlike geçmiş durumda. Kendilerini tekrar hanelerine kavuşturacağız. Özellikle iyi niyetle yardımcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Görüldüğü gibi sahada kesintisiz havadan karadan mücadelemiz devam etmekte. Sahada mücadele eden bütün kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza minnettarlığımı ve gönüllü katılan köylülerimize ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar."

Orman yangınlarıyla ilgili vatandaşları uyaran Özarslan, "Vatandaşlarımıza da buradan bir mesaj vermek isterim, 10 yangından 9'u insan kaynaklı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi eğitmemiz lazım, farkındalık yaratmamız lazım, birbirimizi kontrol etmemiz lazım. Orman varlığı bizim en büyük zenginliğimiz. Bunu korumamız lazım. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Özarslan, "Konuyu derinlemesine araştıracaklar. Yakın bir zamanda da neticeye ulaşacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınında 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Mersin

Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Denizli 

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaçay Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 

Diyarbakır'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye giden Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, 9 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Aksaray'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hasan Dağı'ndaki ormanlık alanda dün başlayan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, 10 hektar alanın etkilendiği, 7 hektarının orman dışı, 3 hektarının ise orman içi alan olduğu bildirildi.

Aksaray Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi, UMKE, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Niğde ve Konya'dan gelen ekipler ve gönüllülerden oluşan 100'ün üzerinde personel ve çok sayıda araç görev aldı.

Aksaray Valiliği, yangınla mücadelede görev alan ekiplere ve gönüllülere teşekkür etti.​​​​​​​

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kovada Gölü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

AA

