ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Trump-Putin görüşmesi öncesinde Avrupa ülkelerinden ortak açıklama

10 Ağustos 2025, Pazar 11:18
Avrupa ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 Ağustos Cuma günü yapacağı görüşmesi öncesi Ukrayna'ya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemeyeceğini bildirdi.

Trump-Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da
'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası
"Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek"

 

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile planlanan görüşmesi öncesinde Ukrayna'da barışa ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada, "Başkan Trump'ın Ukrayna'daki ölümleri durdurmak, Rusya'nın saldırganlık savaşını sona erdirmek ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış ve güvenliği sağlamak için yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

 

Söz konusu ülkelerin, aktif diplomasiyi, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya yapılacak baskıyı birleştiren bir yaklaşımın başarılı olabileceğine inandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çalışmayı diplomatik olarak desteklemeye hazır olduğumuz gibi Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları dahil Ukrayna'ya yönelik önemli askeri ve mali desteğimizi sürdürerek ve Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirleri koruyarak ve uygulayarak da desteklemeye hazırız. Diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz. Bu hayati çıkarların, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin şekilde savunmasını sağlayacak sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı da içerdiği konusunda hemfikiriz."

"Avrupalılar olarak birlik içindeyiz ve çıkarlarımızı ortaklaşa desteklemeye kararlıyız"

Açıklamada, Ukrayna'nın kendi kaderi üzerinde seçim yapma özgürlüğüne sahip olduğunun altı çizilerek, "Anlamlı müzakereler ancak ateşkes ya da çatışmaların azaltılması bağlamında gerçekleştirilebilir. Ukrayna'da barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemez. Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz." denildi.

Ayrıca, açıklamada, mevcut temas hattının müzakerelerin başlangıç noktası olması gerektiği belirtildi.

Ortak açıklamaya imza atan ülkelerin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığının altını çizilen açıklamada, bu ülkelerin Ukrayna'nın yanında sağlam şekilde durmaya devam ettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Avrupalılar olarak birlik içindeyiz ve çıkarlarımızı ortaklaşa desteklemeye kararlıyız. Ukrayna'da hayati güvenlik çıkarlarımızı koruyan barış için Başkan Trump, ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı.

AA

