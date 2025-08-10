'Konuşursak çocuklarımız işinden olur'

TBMM Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu Üyesi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının açlık sınırı altında kalmasına 2008 yılında AKP döneminde çıkarılan katsayı düzenlemesinin sebep olduğunun artık çok sayıda emekli tarafından fark edildiğini belirtti.

Gürer, “Gel, derdini anlat, kamuoyuna duyurayım” dediği emeklilerin kamera önünde sessiz kaldıklarını, “Neden?” diye sorduğunda “Ben korkmuyorum da, oğlan, kız, damat memur; başına bir iş gelir, ekmeğinden ederler. Sen konuş vekilim. Halimizi bilmemeleri mümkün mü?” diye dert yandıklarını anlattı. Gürer, “Her yıl çoğu emekli bahçe sahibi, şehirden köye yaz boyunca gelip bahçede ürün hasadı sağlar. Yıl boyu dönüş yaptığı yerde emekli maaşı ile sağladığı ürün geliri geçimine destek olurdu. Bu yıl ziraî don ve şiddetli yaşanan kuraklık emekli için de büyük yıkım oldu. Kira yok, sebze genelde bahçede sınırlı alanda ekim ile sağlamaya çalışılıyor. Bu süreç, köye gelen emekliler için zor bir sürece dönüşmüş durumda” dedi. İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

