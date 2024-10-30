Norveç Başbakanı: Gazze’deki durum endişe ve acı verici

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Gazze'deki durumun "endişe ve acı verici" olduğunu ifade ederek, uluslararası insancıl hukuk prensiplerine uyulmamasının "barbarlığa" yol açtığını dile getirdi.

Store, VG gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki durumun "endişe ve acı verici" olduğunu kaydetti. Uluslararası insancıl hukukun "insanlık ve barbarlık" arasındaki ilkeleri belirlediğini vurgulayan Store, "Gazze'deki gibi bu prensiplere uyulmazsa kendimizi barbarlık içinde buluruz." ifadesini kullandı. Store, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi önemli kuruluşların gazze konusunda alarm verdiğine ve durumun çok ciddi olduğuna dikkati çekti. Gazze'nin kuze-yinde binlerce kişinin açlıkla, ölümle, hastalıkla karşı karşıya olmasının endişe verici olduğunu vurgulayan Store, "Onlar (Filistinliler) hiçbir yerin güvenli olduğunu düşün- müyor." değerlendirmesinde bulundu. AA

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