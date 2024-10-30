"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Norveç Başbakanı: Gazze’deki durum endişe ve acı verici

30 Ekim 2024, Çarşamba 02:20
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Gazze'deki durumun "endişe ve acı verici" olduğunu ifade ederek, uluslararası insancıl hukuk prensiplerine uyulmamasının "barbarlığa" yol açtığını dile getirdi.

Store, VG gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki durumun "endişe ve acı verici" olduğunu kaydetti. Uluslararası insancıl hukukun "insanlık ve barbarlık" arasındaki ilkeleri belirlediğini vurgulayan Store, "Gazze'deki gibi bu prensiplere uyulmazsa kendimizi barbarlık içinde buluruz." ifadesini kullandı. Store, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi önemli kuruluşların gazze konusunda alarm verdiğine ve durumun çok ciddi olduğuna dikkati çekti. Gazze'nin kuze-yinde binlerce kişinin açlıkla, ölümle, hastalıkla karşı karşıya olmasının endişe verici olduğunu vurgulayan Store, "Onlar (Filistinliler) hiçbir yerin güvenli olduğunu düşün-  müyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Norveç Başbakanı: Gazze’deki durum endişe ve acı verici

    İsrail’e silah sevkiyatı durdurulmalıdır

    BM raportörleri: Başörtüsü yasakları ayrımcıdır

    Güney Afrika, soykırım delillerini UAD’ye sundu

    BM’den İsrail’e yardımları engelleme tepkisi

    Dünya soykırıma seyirci

    Türkiye adalet ve demokrasi diyerek kalkınacak

    Sağlık ticaret konusu oldu

    Gazze’yi ilhak çağrısı yaptı!

    Gazze'deki soykırım 388 gündür devam ediyor! 43 bin Filistinli katledildi!

    Sata sata bitirdiler

    Dünya standartlarında demokrasi

    “Yenidoğan çetesi” hakkındaki iddianame kabul edildi - İlk duruşmasının 18 Kasım'da

    Denizli'deki yangın beş gündür devam ediyor

    Esir takası müzakereleri için görüşmeler sürüyor

    Sistem çeteleri besliyor

    Derbide 3 puan Galatasaray'ın oldu

    İsrail, 3 haftada Gazze'nin kuzeyinde 1000 Filistinliyi daha öldürdü

    Filipinler'deki Trami Tropik Fırtınası sebebiyle 97 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Seyyidler Cemaati ve Ordusu”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Eyüp Sultan’dan bir mevlid fotoğrafı
    Abdil YILDIRIM

    Allah’ın yardımı ne zaman?
    Ahmet BATTAL

    Lidere sadakat sorgulanırsa…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öncelikli olan ortak değerlerimiz
    Genel

    Türkiye adalet ve demokrasi diyerek kalkınacak
    Süleyman KÖSMENE

    Cumhuriyet üzerine
    Cevher İLHAN

    Meşru muhatap Meclis’tir
    Genel

    BM’den İsrail’e yardımları engelleme tepkisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.