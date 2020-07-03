Oybirliği ile küresel ateşkes çağrısı

BM, oybirliği ile dünya çapında insani ateşkes kararı aldı. BM Genel Sekreteri Guterres, “barış çabalarını iki katına çıkarma” çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), koronavirüsü salgını sebebiyle dünya çapında 90 günlüğüne insanî ateşkes kararı aldı. Güvenlik Konseyi’nin daimî üyesi Fransa ve geçici üye Tunus tarafından sunulan tasarı 15 üyeli konseyde oy birliğiyle kabul edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Guteres, “barış çabalarını iki katına çıkarma” çağrısında bulundu. Genel Sekreter, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 11 Mart’ta Corona virüsünü pandemi ilân etmesinden sonra, 23 Mart’ta salgın hastalık sebebiyle küresel çapta ateşkes ilân edilmesi çağrısında bulunmuş ancak Güvenlik Konseyi’nde yaşanan tartışmalar sebebiyle bu yönde bir karar alınmamıştı. Fransa ve Tunus tarafından hazırlanan iki sayfalık karar, WHO tarafından COVID-19’un küresel bir salgın olarak ilân edilmesinden tam 111 gün sonra kabul edilmiş oldu.

Terör örgütleri kapsam dışında bırakıldı

Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen karara göre, dünyada çatışmaların yaşandığı bütün bölgelerde, insanî yardımların güvenli, sürdürülebilir şekilde ve hiçbir engele takılmadan yapılmaya devam etmesi için âcilen 90 gün boyunca küresel çapta insanî ateşkes çağrısı yapılıyor. Karar, IŞİD, El-Nusra, El-Kaide ve bu gruplarla ilişkisi olan diğer uluslar arası terör örgütlerine yönelik düzenlenen askeri operasyonları kapsam dışında bırakıyor. Almanya’nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, “Bu karar, konseyin içinde çok güçlü bir birlik sinyali, Güvenlik Konseyi’nin dünyaya gönderdiği bir umut işareti” dedi.