Beceriksizlik

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı Orta Vadeli Program’ı (OVP) eleştirerek, 38 aylık ekonomi programına rağmen enflasyonun yalnızca 6,7 puan düştüğüne işaret etti.

Usta, programın “çalışmadığını” belirterek, “Bunun adı net bir şekilde beceriksizliktir” değerlendirmesinde bulundu. “Gelelim 2027 yılı enflasyonuna” diyen Usta, “Geçen yıl bize 2027 yılı enflasyonu yüzde 9 olacak denilmişti. Tek haneye düşeceğiz denilmişti. Şimdi gelecek yıl enflasyon için yüzde 21 deniliyor. Allah aşkına, bir rakam yüzde 9’dan yüzde 21’e revize edilir mi? Cevdet Yılmaz, ‘Gençlere emeğin kıymetini anlatacağız’ diyor. Allah Allah. Ya, emeğin kıymetini gençler zaten biliyor. Gençler çalışmak istiyor. Emeğin kıymetini bilmeyen sizsiniz” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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