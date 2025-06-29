Eski bakan yardımcısı 8 şirketin YK üyesi

TBMM Genel Kurulu’nda Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın kürsüye taşıdığı 54 metrelik “çoklu maaş alanlar” listesinde yer alan eski Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın, 8 şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; CHP’li Akay, “Bu kişi, kamu görevindeki deneyimlerini ve birikimlerini kullanarak mı bu pozisyonlara geldi, yoksa eski konumu ve bağlantıları sayesinde mi bu kadar çok koltuk elde etti? Her fırsatta, ‘adalet’ söylemiyle halkın karşısına çıkan bir iktidar, kamudan özel sektöre geçişlerdeki denetimsizliği göz ardı edemez” dedi. Haber Merkezi

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