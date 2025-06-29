Asgarî ücrete zam yapılmayacak

Yılın ilk 6 ayında görülen yüksek enflasyon, milyonlarca dar gelirli vatandaşta asgarî ücrete ara zam yapılmasına yönelik bir beklentiye sebep oldu. Temmuz ayı için asgarî ücretliler ara zam ümidi taşırken, ekonomi yönetiminin kararı Bloomberg tarafından paylaşıldı.

Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin teklif, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Yoksullukta Avrupa'nın zirvesindeyiz Bloomberg, ekonomi yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, finansal politikalarda bozulma ve hedeflerde sapmaya meydan olmaması amacıyla asgarî ücrete ara zam yapmama kararı alındığını belirtti. Haber Merkezi

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