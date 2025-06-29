“Hamaney’i öldürmek istedik, bulamadık”

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a 12 gün boyunca sürdürdükleri saldırılarda ülkenin lideri Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemediklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Bakan Katz, İran'a saldırılar boyunca sık sık suikast tehdidinde bulunduğu Hamaney'e ilişkin "Eğer görüş alanımızda olsaydı, onu ortadan kaldırırdık." dedi.

İsrail ordusunun Hamaney’in yerini tespit etmek için çok uğraştığını ancak "operasyonel fırsatın" ortaya çıkmadığını savunan Katz, "Hamaney bunu anladı, yeraltına çok derinlere indi, komutanlarla teması kesti... yani neticede gerçekçi değildi." dedi.

"Sakin kalmasını tavsiye etmem." ifadeleriyle Hamaney’i tehdit eden Katz, "Sığınağın derinliklerinde uzun süre oturan merhum Nasrallah'tan ders almalı. Ben de ona aynı şeyi yapmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırıları sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamaney'e suikast tehdidinde bulunmuştu.