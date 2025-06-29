Bediüzzaman, Elazığ’da rahmetle yad edildi

Vefatının 65. yılında Elazığ’da düzenlenen panelde Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri rahmetle yâd edildi.

Bediüzzaman Said Nursî, vefatının 65. yılında Elazığ’da düzenlenen bir panel programıyla rahmet ve minnetle yâd edildi.

Yeni Asya Gazetesi Elazığ Temsilciliği tarafından organize edilen program, 28 Haziran Cumartesi günü Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şemseddin Çakır’ın Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan programın sunucu- luğunu Emre Yiğitkan yaptı. Asım Çayırlı tarafından seslendirilen “Gönüller Fatihi Büyük Üstada” şiiri katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Katılımın yoğun olduğu programda, gönüllülerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı kermes ve Yeni Asya Yayınları kitap standı da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Atik: Meşveret ve şuranın kuvvet bulması gerekiyor

Programın açılış konuşmasını yapan Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yeni Asya’nın 56 yıldır Kur’ân ve İslâmiyet hakikatlerinin doğru anlaşılması için gayret gösterdiğini vurguladı.

Atik, Risale-i Nur’un ve Bediüzzaman Hazretleri’nin Kur’ân merkezli bakış açısının, günümüz İslâm dünyasının yaşadığı fikrî ve toplumsal buhranlara karşı bir çözüm sunduğunu ifade etti. “İslâm âlemi eşi görülmemiş bir fitne döneminden geçiyor” diyen Atik, bu süreçle baş edebilmek için ittihad-ı İslâm’ın gerekliliğine dikkat çekti. Konuşmasında, “Kur’ân’ın hükmü olan meşveret ve şûranın, önce İslâm âleminde, ardından da tüm insanlık nezdinde kuvvet bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Atik, konuşmasını Bediüzzaman Said Nursî ve kabri Elazığ’da bulunan Hulusi Yahyagil başta olmak üzere, vefat eden tüm Nur Talebelerini rahmetle yâd ederek tamamladı.

Panelde üç farklı başlık ele alındı

Programın panel bölümünün moderatörlüğü Dr. Ömer Ergün tarafından yapıldı.

Panelde; – Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi “İşaratü’l-İ’caz Tefsirinde Usûl ve Edebî Sanatlar”, – Eğitimci-Yazar Ahmet Dursun “Asr-ı Saadet Müslümanı Bediüzzaman”, – Tarihçi-Yazar Latif Salihoğlu ise “Tarih İçinde Bediüzzaman’ın Yeri ve Önemi” başlıklı sunumlarıyla dinleyicilere hitap etti.

Farklı yaş gruplarından geniş bir katılımın olduğu program, Bediüzzaman’ın fikir mirasının hatırlanmasına ve Risale-i Nur’un güncel meselelerle bağ kuran yönlerinin daha yakından anlaşılmasına vesile oldu.

NURSEZA PARLAKOĞLU - YENİ ASYA

FOTO: BİLAL SAİD PARLAKOĞLU - YENİ ASYA