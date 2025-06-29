Ciğerlerimiz yanıyor

Antalya, Sakarya, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı. İzmir Bornova’da tarım arazisinde başlayan yangın ise ormana sıçradı.

Bornova’daki yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bursa’da tarım arazisinde başlayan yangın, evlere sıçradı. Alevler kontrol altına alındı. Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Yenişehir’de de orman yangını çıktı. İnegöl’deki yangın da kontrol altında. Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Balıkesir’deki yangınlarda alevlerle mücadele ediliyor. Antalya’daki yangın Aksu’daki iki nokta ile Alanya ve Serik ilçelerinde başladı. Alanya en son olmak üzere üç ilçedeki yangınlar kontrol altına alındı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 288

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.