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29 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Ciğerlerimiz yanıyor

29 Haziran 2025, Pazar
Antalya, Sakarya, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı. İzmir Bornova’da tarım arazisinde başlayan yangın ise ormana sıçradı.

Bornova’daki yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bursa’da tarım arazisinde başlayan yangın, evlere sıçradı. Alevler kontrol altına alındı. Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Yenişehir’de de orman yangını çıktı. İnegöl’deki yangın da kontrol altında. Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Balıkesir’deki yangınlarda alevlerle mücadele ediliyor. Antalya’daki yangın Aksu’daki iki nokta ile Alanya ve Serik ilçelerinde başladı. Alanya en son olmak üzere üç ilçedeki yangınlar kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

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