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29 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

En büyük savaş suçu: 3 aylık bebek mamasızlıktan öldü

29 Haziran 2025, Pazar 19:26
İsrail ablukası altındaki Gazze’de 3 aylık bebek Curi de açlıktan öldü.

Curi’nin babası Muhsin el-Mısri, “Kızımın sağlığı çok iyiydi. Tek aradığımız şey mama idi. Nasır Hastanesine gittim, Sınır tanımayan Doktorlar’a gittim. Kızımın laktozsuz mamaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Şu an elimizde yok, birkaç güne getirmeye çalışacağız dediler. Ama kızım birkaç gün daha dayanamadı. Sonuç bu. Bir haftadan kısa sürede bu hale geldi” dedi.

Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen minik Curi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı sıkı ablukanın son kurbanı oldu ve dün ölen 5 aylık Nidal ile 10 günlük Kinda gibi açlıktan ölenlerin kervanına katıldı.

 

Mama gelmeden öldü

Curi'nin bir deri bir kemik kalmış naaşını elinde tutan baba Muhsin el-Mısri, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de haftalardır mama bulamadıklarını dile getirdi.

Hastaneler ile sağlık merkezlerine gidip laktozsuz bebek maması sorduğunu ancak bulamadığını anlatan baba Muhsin, kızının daha önce çekilmiş fotoğrafını göstererek, "Kızımın sağlığı çok iyiydi. Tek aradığımız şey mama idi. Nasır Hastanesine gittim, Sınır Tanımayan Doktorlar'a gittim. Kızımın laktozsuz mamaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Şuan elimizde yok, birkaç güne getirmeye çalışacağız dediler. Ama kızım birkaç gün daha dayanamadı. Sonuç bu. Bir haftadan kısa sürede bu hale geldi." diye konuştu.

"Çocukların açlıktan ölmesi en çirkin savaş suçu"

Uluslararası topluma seslenen acılı baba, "Kızım açlıktan ve hiçbir suçu yokken öldü. Uluslararası toplumdan bu çocuklara bir çıkış yolu bulmasını istiyorum." dedi.

İsrail saldırılarının ne çocuklara, ne de yaşlılara acıdığını kaydeden Muhsin, "Bu savaşın gayesi nedir anlamış değiliz. Bu çocuklar hiçbir suçları yokken öldürülüyor. Bu en çirkin savaş suçu." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Rantisi Hastanesi ile güneydeki Nasır Hastanesinden 19 Haziran'da "mamaların tükendiği ve 48 saat içinde bebek ölümlerinin yaşanabileceği" uyarısı yapılmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 20 Haziran'da, Gazze’de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici düzeyde arttığı uyarısında bulunmuş ve sadece mayıs ayında 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan 5 bin 100 çocuğun, akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

Gazze'den ve uluslararası camiadan yapılan tüm bu uyarılara ve yardım çağrılarına rağmen dün Nasır Hastanesinde 5 aylık Nidal ile 10 günlük Kinda bebek daha ölmüştü.

 

AA

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