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29 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Yiyecek arayışı ölüm fermanı olmasın

29 Haziran 2025, Pazar 19:09
İSRAİL ASKERLERİ, YARDIM TOPLAMA NOKTALARINA GELEN GAZZELİLERE ATEŞ AÇARAK YENİ BİR VAHŞETE İMZA ATIYOR. İSRAİL ,YARDIM TOPLAMA NOKTALARINDA TOPLU İNFAZ YAPTIĞINI DA İTİRAF ETTİ.

İNSAN HAKLARI İHLÂLLERİ ÇOK BÜYÜK BOYUTA - HEM SOYKIRIM YAPIYOR, HEM AÇ BIRAKIYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de insanî yardım dağıtımı sırasında sivillerin öldüğünü belirterek, “Yiyecek arayışı asla bir ölüm fermanı olmamalıdır” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Gazze’deki insanî duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın son günlerde gündemin ön sıralarına yerleştiğine dikkat çeken Guterres, “Ancak Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı acıların gölgede kalmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Sorumlular hesap vermeli

Guterres, defalarca yerinden edilen ailelerin, Gazze topraklarının çok küçük bir bölümüne sıkıştığını ve bu alanların da tehdit altında olduğunu söyledi. İsrailli askerlerin silâhsız Filistinlileri öldürme talimatı aldığına dair haberler olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede artık üye ülkelerin İsrail’e yaptırım uygulama zamanının gelip gelmediği sorulan Guterres, “İsrail’in çok büyük boyutta uluslararası hukuk ihlâlleri gerçekleştirdiğini görmek için rapora ihtiyaç yok. İhlâl olduğunda sorumlular hesap vermelidir” ifadesini kullandı.New York - aa

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Gazze’de günde 112 çocuk açlıkla hastaneye kaldırılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze’de yardıma ulaşmaya çalışanlara yönelik saldırıların, yaralanmalarda artışa ve yakıt, su ve tıbbî malzemelerin hızla tükenmesiyle hastanelerde ciddi yüke yol açtığını dile getiren Ghebreyesus, “Gazze’deki açlık kimsenin peşini bırakmıyor, herkesi daha zayıf, hasta ve savunmasız hale getiriyor. Bu yılın başından bu yana her gün ortalama 112 çocuk akut yetersiz beslenme tedavisi için hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı. Cenevre - aa

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Hem soykırım yapıyor, hem aç bırakıyor

Filistin Devlet Başkanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılardan ve Gazze’de uygulanan aç bırakma politikaları ve katliamlardan İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Filistin resmî ajansı WAFA’ya göre, Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü “soykırımla” eş zamanlı olarak Batı Şeria’da da “organize yerleşimci terörü”nü tırmandırdığını ifade etti. İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulayan Sözcü Ebu Rudeyne, ABD’ye İsrail’in saldırılarını durdurması için acil müdahale çağrısı yaptı, bölgede daha büyük bir tırmanışın eşiğinde olunduğu uyarısında bulunuldu. Ramallah - aa

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En büyük savaş suçu: 3 aylık bebek mamasızlıktan öldü

İsrail ablukası altındaki Gazze’de 3 aylık bebek Curi de açlıktan öldü. Curi’nin babası Muhsin el-Mısri, “Kızımın sağlığı çok iyiydi. Tek aradığımız şey mama idi. Nasır Hastanesine gittim, Sınır tanımayan Doktorlar’a gittim. Kızımın laktozsuz mamaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Şu an elimizde yok, birkaç güne getirmeye çalışacağız dediler. Ama kızım birkaç gün daha dayanamadı. Sonuç bu. Bir haftadan kısa sürede bu hale geldi” dedi.
Gazze - aa

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AB liderleri uzlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 16 saat süren müzakerelerin ardından çok az somut kararla Brüksel’den ayrılıyor. Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz’in ilk kez katıldığı toplantılardan Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım çıkmazken, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın akıbetine ilişkin de uzlaşı sağlanamadı.

Zirvenin sonuç bildirgesinde Gazze’de acil ateşkes talebi yinelendi, İsrail’e uluslararası hukuk ve insan hakları yükümlülüklerine uyması yönünde çağrıda bulunuldu. Ortaklık anlaşmasına ilişkin ise “sahadaki gelişmelerin takibinin süreceği” kaydedildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Zirve öncesi yaptığı açıklamada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB’nin İsrail ile olan iş birliği anlaşmasının “derhal askıya alınması” çağrısında bulunmuş, İsrail’in insan hakları yükümlülüklerini “açık şekilde ihlâl ettiğini” söylemişti. Merz ise anlaşmanın askıya alınmasına güçlü şekilde itiraz ediyordu. Haber Merkezi

AB, Batı Şeria’da “yerleşimci şiddeti”nin sona ermesini istedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS), İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da son günlerde yerleşimci şiddeti, gözdağı verme, evlerin ve mülklerin tahrip edilmesinde ciddî bir artış olduğunu belirterek, buna son verilmesi çağrısında bulundu. EEAS’tan yapılan açıklamada, Batı Şeria’da İsraillilerin yürüttüğü gasp faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu ve barışın önünde engel olarak durduğu vurgulandı. İstanbul - aa

AA

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