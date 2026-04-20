İsrail’den Filistinli mahpuslara zulüm

İsrail’in Etzion Hapishanesinde tutulan Filistinlilerin, Gazze Şeridi’ndeki soykırımın başladığı Ekim 2023’ten bu yana “en kötü muameleye” maruz kaldığı bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, ismi verilmeyen heyet avukatının Etzion Hapishanesinde tutulan 5 Filistinliyi ziyaret ettikten sonraki ifadelerine yer verildi. Avukatın “şok edici” olarak nitelendirdiği tanıklıkları aktardığı açıklamaya göre, hapishanedeki Filistinli tutukların çoğu sıcak suyun olmaması; sabun ve havlu gibi temel malzemelerin kısıtlı olması sebebiyle bir aydan uzun süredir banyo yapamıyor. İsrail askerlerinin baskınlarının arttığı hapishanede, haftada birkaç kez düzenlenen baskınlara köpekler eşlik ediyor, tutuklulara hakaret ediliyor, saatlerce dizleri üzerinde durmaya zorlanıyor, emirlere uymakta zorlananlar darbediliyor. Hapishane idaresi, koğuşlara gaz bombası atıyor ve gazdan etkilenen tutuklular nefes almakta güçlük yaşıyor ya da bayılıyor. AA

