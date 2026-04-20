"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İsrail’den Filistinli mahpuslara zulüm

20 Nisan 2026, Pazartesi 14:46
İsrail’in Etzion Hapishanesinde tutulan Filistinlilerin, Gazze Şeridi’ndeki soykırımın başladığı Ekim 2023’ten bu yana “en kötü muameleye” maruz kaldığı bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, ismi verilmeyen heyet avukatının Etzion Hapishanesinde tutulan 5 Filistinliyi ziyaret ettikten sonraki ifadelerine yer verildi. Avukatın “şok edici” olarak nitelendirdiği tanıklıkları aktardığı açıklamaya göre, hapishanedeki Filistinli tutukların çoğu sıcak suyun olmaması; sabun ve havlu gibi temel malzemelerin kısıtlı olması sebebiyle bir aydan uzun süredir banyo yapamıyor. İsrail askerlerinin baskınlarının arttığı hapishanede, haftada birkaç kez düzenlenen baskınlara köpekler eşlik ediyor, tutuklulara hakaret ediliyor, saatlerce dizleri üzerinde durmaya zorlanıyor, emirlere uymakta zorlananlar darbediliyor. Hapishane idaresi, koğuşlara gaz bombası atıyor ve gazdan etkilenen tutuklular nefes almakta güçlük yaşıyor ya da bayılıyor. 

AA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.