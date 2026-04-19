Esnaf, fiyatlara tepki gösterdi

Van’ın İpekyolu ilçesinde kurulan semt pazarında konuşan esnaf ve vatandaşlar, artan gıda fiyatları ve geçim sıkıntısına tepki gösterdi.

Emekli Nevzat Aslan, “‘Düzelir’ diyorlar ama hiçbir şey olmuyor. Gittikçe pahalanıyor. Çok pahalı, hem de nasıl pahalı... Fakir hiçbir şey alamıyor. Akşam gel buralara bak çöplerin içinde millet sebze topluyor. Bu kadar da zulüm olmaz” dedi. Pazarcı Recep Yavuz da “Masraflarımızı bile çıkaramıyoruz. 200 lira siftah ettim. 200 lira bir yemek parası. Bunun indirimi var, masrafı var, kırılanı var, kârı zararı var. Başka iş de yok, elimizden bu geliyor” diye konuştu.

Van-Anka