"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

BM: İsrail 40 bin kadın ve kızı öldürdü - Aileyi hedef aldı, bir nesli katletti

20 Nisan 2026, Pazartesi 10:53
BM Kadın Birimi tarafından yayınlanan bir rapor, iki yıl süren Gazze savaşında 38 binden fazla kadın ve kız çocuğunun İsrail saldırılarında can verdiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) yayınladığı bir rapora göre, Gazze’deki savaş sırasında 38 binin üzerinde kadın ve kız çocuğu can verdi. Cuma günü New York’ta yayınlanan rapor, savaş boyunca, İsrail’in saldırılarında günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Raporda, enkaz altında hâlen insanların olabileceği ve gerçek sayının çok daha yüksek olma ihtimalinin büyük olduğu belirtildi. Bunlara ek olarak yaklaşık 11 bin kadın ve kız çocuğunun da savaşta, hayatları boyunca fiziksel engelli olarak yaşayacak şekilde ağır yaralandığı ifade ediliyor.

Savaşın yükünü tek başına taşıyorlar

Rapordaki veriler Ekim 2023’te İsrail’in askeri operasyonunun başlamasından Ekim 2025’te ateşkes ilanına kadar geçen iki yıllık dönemi kapsıyor. UN Women’ın Arap ülkeleri bölge direktörü Moez Doraid, tehlikeli durumun henüz atlatılamadığını belirterek “Çok yüksek can kaybına ek olarak savaş, aile yapılarını köklü biçimde değiştirdi: Şu anda on binlerce hane kadınlar tarafından yönetiliyor. Bunların çoğu artan ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya ve daha fazla riske maruz kalıyor. Aynı zamanda bakım ve hayatta kalmanın tüm yükünü tek başlarına taşıyorlar” dedi. 

Kadınlar ve çocukları koruyun

BM Kadın Birimi, bu nedenle ateşkes sürecinde kız çocukları ve kadınların daha iyi korunmasını talep ediyor. “Kadınlar ve kız çocuklarının yeniden yapılanma çalışmalarının merkezinde yer alması” gerektiğini vurgulayan Doraid, “Barış inşası ile yeniden yapılanmaya da kadınların etkili bir şekilde dahil edilmesi” gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    Sincan'da boya fabrikasında yangın

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneyi vurdu: 3 kişi öldü

    Sanchez: BM’nin acil reforma ihtiyacı var

    Büyükelçi gönderilsin

    Küstah Barrack’a haddi bildirilmeli

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: İktidar sorumluluk almaktan kaçıyor

    Müzakereler çıkmaza girerse savaş kapıda

    Yavaş: Belediyelere farklı muamele var

    Köprülere Portekiz’den müşteri bulundu

    Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur olacak

    Bu çocuklar nasıl kurtarılır?

    Dijitalde her çocuk suçlu değil

    19. Risale-i Nur Kongresine bekliyoruz

    Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin altında seyredecek

    Brezilya: Savaş çılgınlığını durdurun!

    Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama oldu: 23 kişi öldü

    Esnaf, fiyatlara tepki gösterdi

    Kurbanlık fiyatları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Küstah Barrack’a haddi bildirilmeli
    Genel

    Büyükelçi gönderilsin
    Genel

    Köprülere Portekiz’den müşteri bulundu
    Genel

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: İktidar sorumluluk almaktan kaçıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sanchez: BM’nin acil reforma ihtiyacı var
    Genel

    Yavaş: Belediyelere farklı muamele var
    Genel

    Müzakereler çıkmaza girerse savaş kapıda
    Genel

    Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur olacak

