Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur olacak

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Risale-i Nur Kongresinin konusu “Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” olarak belirlendi.

Küresel çatışmaların ve savaşların bilfiil yaşandığı son yıllarda insanlık ve demokrasinin de büyük bir değişim sürecinin içinde olduğu görülmektedir. İnsanlık adalet ile zulmün, hürriyet ile istibdadın ve hak ile kuvvetin arasında tercih yaptığı bir yol ayrımındadır.

Buradan hareketle çözüm olarak Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân-ı Kerim’den ilhamen işaret ettiği ve Risale-i Nurda izah edilen demokrasi modeli insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılara çözüm olacaktır. Zira Bediüzzaman Said Nursî, Şeriatın emrettiği medeniyetin esaslarını adalet, hak, fazilet, muhabbet, uhuvvet, teavün ve hüda olarak izah etmiş ve demokrasinin bu temelleri üzerine inşa edilmesinin önemine dikkat çekmiştir.

Daha fazlasının konuşulacağı 19. Risale-i Nur Kongresi 26 Nisan’da Ankara, Saat 11.30-16.30 saatleri arasında Necmettin Erbakan Kongre merkezinde gerçekleştirilecektir. Tüm halkımız davetlidir.