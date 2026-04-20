Büyükelçi gönderilsin

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki açıklamalarına sert tepki gösterdi ve Barrack’ın ‘persona non grata’ ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Arıkan, Türkiye’nin dış politikasının dış müdahalelere kapalı olduğunu vurguladı. Açıklamasında iktidara da çağrıda bulunan Arıkan, Barrack’ın “istenmeyen kişi” ilan edilmesi gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini hatırlatarak, “Tom Barrack’ın ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi için daha ne yapması gerekiyor? Bu şahıs hakkında ne zaman somut bir adım atacaksınız” sorusunu yöneltti. İktidar tarafından yapılan “İnsanlık İttifakı’nın lideriyiz” açıklamalarına da gönderme yapan Arıkan, “Buyurun, gereğini yapın” çağrısında bulundu. Ankara - Anka

