Paris’te alkol tüketimi yasakladı

Fransa’nın başşehri Paris’in iki bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli saatler arasında alkol tüketimi yasaklandı.

“Alkollü içecek tüketimi halka açık alanlarda kalabalığa zemin hazırlayarak sağlık durumunun kırılgan olduğu bir dönemde virüsün yayılmasını hızlandırma ihtimali dolayısıyla salgın tedbirlerine aykırılık oluşturuyor.” ifadesine yer verilen açıklamada, başkentin 5. bölgesindeki Buci caddesi ile 6. bölgesindeki Contrescarpe meydanında 11.00-18.00 saatlerinde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, yasağın 15 gün boyunca geçerli olacağı kaydedildi. Yasağa uymayanlara ise 135 avro ceza kesilecek. AA

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